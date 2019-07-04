Суд запретил Трампу тратить деньги

Апелляционный суд Сан-Франциско отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа пересмотреть решение о блокировке средств Министерства обороны для строительства пограничной стены с Мексикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Использование средств нарушает требование Конституции о том, что исполнительная власть не может тратить деньги без выделения средств Конгрессом», — говорится в решении. Администрация при этом может и дальше обжаловать новое решение, но строительство стены в течение этого времени все равно невозможно.

В июне власти американского штата Техас сообщили о семи погибших, найденных около пограничного заграждения с Мексикой. В числе погибших три ребенка и одна женщина. Их смерть, предположительно, наступила в результате обезвоживания из-за сильной жары.

Строительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Ради него он успел ввести чрезвычайное положение и перенаправить военные расходы, однако 25 мая 2019 года стало известно, что суд штата Калифорния наложил запрет на такое использование бюджетных средств Министерства обороны США.

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