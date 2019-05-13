Определен источник финансирования стены Трампа

Министерство обороны США переведет полтора миллиарда долларов со своих программ модернизации на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом со ссылкой на документы американского оборонного ведомства сообщает The Washington Post.

Программы, финансирование которых будет урезано, — модернизация межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman и разработка самолетов связи AWACS. Сообщается, что с помощью этих денег будут построены дополнительные 80 миль (128 километров) пограничной стены.

По информации издания, деньги также перенаправят из программы по уничтожению химических боеприпасов, из финансирования американских войск и союзников в Афганистане и из целого ряда программ ВВС США.

10 апреля стало известно, что Пентагон предоставил три контракта на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в 986 миллионов долларов. При этом президент США Дональд Трамп признал, что закрытие границ негативно повлияет на американскую экономику.

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В марте стало известно, что Трамп планирует попросить конгресс выделить еще 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. До этого разногласия между президентом и законодателями по поводу сооружения привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

Позже Трамп все-таки согласился подписать принятый Конгрессом временный бюджет, однако запланированные им восемь миллиардов долларов на строительство стены он решил получить с помощью введения режима ЧП.

Ракета Minuteman III стоит на вооружении с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США.

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