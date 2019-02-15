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Трамп объявил о режиме ЧП ради строительства стены на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп объявил, что 15 февраля подпишет документ о введении режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает USA Today.

«Мы разрешим миграционный кризис на южной границе — тем или иным путем», — заявил президент. — Все очень просто: мы хотим не пускать в страну наркотики, мы хотим не пускать в страну банды».

Как отмечает издание, конгрессмены будут пытаться противостоять действиям Трампа, но он может наложить президентское вето на их попытки ему помешать.

Сенатор-республиканец Марко Рубио 14 февраля заявил, что такая мера — нарушение основного закона США. «На нашей южной границе действительно кризис, но никакой кризис не оправдывает нарушение Конституции», — сказал политик.

Ранее 15 февраля стало известно, что на строительство стального заграждения Трамп планирует потратить около восьми миллиардов долларов.

На строительство стены предлагали пустить средства, которые планируется изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка).

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

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