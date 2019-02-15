Трамп вознамерился объявить режим ЧП ради денег

Президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайного положения, чтобы направить в общей сложности восемь миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом пишет Bloomberg.

Ожидается, что глава государства в течение дня в пятницу, 15 февраля, подпишет законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года, принятый обеими палатами Конгресса вечером в четверг. Документ подразумевает в том числе выделение 1,375 миллиарда долларов на 88 километров пограничного заграждения.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент, «как он заявлял ранее, также примет другие меры, в том числе чрезвычайное положение, для обеспечения поддержки национальной безопасности и остановки гуманитарного кризиса на границе». Таким образом Трамп, вероятно, объявит режим ЧП сразу после подписания законопроекта.

По данным источников агентства, глава государства намерен перенаправить на строительство еще примерно семь миллиардов долларов. Сообщается, что 3,5 миллиарда будут получены из средств, заложенных на строительство объектов для нужд Пентагона. Еще 2,5 миллиарда и 600 миллионов он намерен перенаправить из программ по борьбе с наркотиками Минобороны и Минфина соответственно.

Лидеры демократов заранее дали понять, что, вероятно, будут оспаривать усилия Трампа по перераспределению федеральных фондов, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что на строительство стены предложили пустить средства, которые планируется изъять у мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, также известного как Эль Чапо (Коротышка).

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства. Он продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года.

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