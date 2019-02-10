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В Белом доме задумались о новом шатдауне

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Американское правительство может вновь прекратить работу если Конгресс не выделит средства на возведение стены на границе с Мексикой. По прогнозу исполняющего обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни, это может произойти в конце наступающей недели. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Вы меня спросили, могу ли я полностью исключить возможность нового "шатдауна". Мой ответ — нет», — констатировал он. Малвэни напомнил, что Конгресс все еще не договорился с президентом Дональдом Трампом. По его словам, в переговоразх превалирует точка зрения представителей левого крыла демократов, которые согласны выделить на строительство стены на границе с Мексикой 800 миллионов долларов. «Но это абсурдно малая цифра. Как можно такое подписать, если на стену требуется 5,7 миллиардов», — поинтересовался представитель Белого дома.

Рекордно долгий шатдаун продлился в США 35 дней. Частичная приостановка работы правительства США продолжалась с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу стены на мексиканской границе.

В конце января президент Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. До этого времени будут вестись переговоры о долгосрочном финансировании госучреждений, а также решаться вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой.

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