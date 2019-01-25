Трамп предложил завершить шатдаун и тут же пригрозил новым

Президент США Дональд Трамп договорился с Конгрессом о возобновлении работы правительства. Об этом сообщает Reuters.

«В ближайшее время я подпишу законопроект о возобновлении работы нашего правительства на три недели, до 15 февраля», — заявил американский лидер.

Глава государства предложил прекратить шатдаун без решения вопроса о выделении 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В то же время он предупредил о возможности нового шатдауна, если ему не удастся достигнуть компромисса с демократами.

Трамп пообещал, что добьется выплаты сотрудникам государственных структур за отработанное время. Он попросил Конгресс немедленно приступить к голосованию по законопроекту.

19 января стало известно, что Трамп пойдет на компромисс с демократами. Сообщалось, что глава государства продолжит настаивать на выделении полной суммы для строительства стены, однако поддержит продление программы отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), предусматривающей защиту некоторых категорий мигрантов от депортации.

Частичная приостановка работы правительства США продолжалась с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Это привело к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.

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