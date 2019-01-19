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Трамп нашел способ возобновить работу правительства

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Президент США Дональд Трамп пойдет на компромисс с демократами для возобновления работы правительства. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, глава государства продолжит настаивать на полном выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой (5,7 миллиарда долларов), в то же время он поддержит продление распоряжения DACA, предусматривающего защиту некоторых категорий мигрантов от депортации.

Американский лидер также готов продлить статус временно защищенных лиц, уточняет портал. Речь идет о 300 тысячах человек (в основном мигрантах из Сальвадора), защищенных от депортации. Власти США считают их отправку на родину негуманной.

DACA была принята предшественником Трампа Бараком Обамой. Распоряжение DACA защищало от депортации мигрантов, которых нелегально привезли на территорию страны в детском возрасте. Во время президентского срока Трампа срок действия соглашения истек, и зарегистрированные в программе оказались в неопределенном правовом положении. Отмечается, что распоряжение касается около 800 тысяч граждан США.

18 января Трамп объявил, что выступит с обращением к нации. По его словам, речь пойдет о приостановке работы правительства и гуманитарном кризисе на южной границе страны. Отмечалось, что американский лидер намерен сделать демократам предложение в связи с продолжающимся в стране шатдауном.

Частичная приостановка работы правительства США — шатдаун — продолжается с 22 декабря 2018 года. Она возникла из-за разногласий в Конгрессе по поводу выделения средств на строительство стены на мексиканской границе. Это привело к тому, что 800 тысяч госслужащих 11 января не получили зарплату.

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