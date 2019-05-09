Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
«Барселона» устроит распродажу
Восемь человек пострадали при падении деревьев из-за сильного ветра в Москве
Задержанные в России рыбаки вернулись на Украину
Полицейские выстрелили в подозреваемого 76 раз
Подсчитано число участников «Бессмертного полка» в Москве 
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии
Новости партнеров

США запустили межконтинентальную ракету на 9 мая

Перейти в «Мою Ленту»

Американские военные в ночь на 9 мая провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, способной нести ядерный заряд. Об этом сообщили в Facebook представители военной базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния.

Предыдущий запуск такой же ракеты состоялся 1 мая. В ходе испытательного полета cнаряд пролетел примерно 6,7 тысячи километров в направлении Тихого океана.

Minuteman III стоят на вооружении с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Испытание США оружия времен холодной войны попало на видео
США экстренно прервали пуск баллистической ракеты
Охранявших ядерное оружие американских военных обнаружили под ЛСД
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:03 8 мая

Куб смерти

Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
19:43 8 мая

Россия «заработает» на «Ангаре-А5»

08:20 5 мая

Российский крейсер признали сильнейшим в мире

20:20 8 мая

Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»

Наука и техника00:03 4 мая
Два советских воина склонились над убитым товарищем

«Колоссальное горе, накрывшее нашу страну»

Миллионы солдат сражались за Родину. Их хоронят до сих пор
17:22 8 мая

Российский «Набросок» оказался «Веной» со снегоболотоходом

13:23 3 мая

Найден способ полностью остановить распространение ВИЧ

18:15 8 мая

Генерал развеял миф о «фронтовых» водке и сале

Наука и техника17:39 2 марта

«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»

Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
13:33 8 мая

Обнаружена новая форма жизни

13:55 2 мая

Турки показали свое оружие из «Звездных войн»

15:11 8 мая

Найден способ предотвратить смерть от рака

Россия
«Глубокий и простой посыл»
Участники первого «Бессмертного полка» о его появлении и смысле Дня Победы
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Россиянин проехал сквозь «ад» лесных пожаров под Иркутском и снял это на видео
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве
Названы новые ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
Активность чеченской мафии встревожила полицию Германии
В Австрии русский храм провел службу в память о погибших во Второй мировой войне
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
Евросоюз предложили ликвидировать и создать заново
Российских военных в Сирии сняли на видео
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
В Киеве испугались притязаний соседей на украинские земли
На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус
Порошенко рассказал о «победобесии» Москвы и «ряженых бессмертных полках»
Команда Зеленского сочла кнутом закон об исключительности украинского языка
Все материалы
Экономика
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Определена причина отказа Китая идти на уступки США в торговой войне
Volkswagen объявил войну Tesla
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Российский судья покончил с собой в гараже
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия «заработает» на «Ангаре-А5»
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Российский «Набросок» оказался «Веной» со снегоболотоходом
Генерал развеял миф о «фронтовых» водке и сале
Все материалы
Спорт
«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Англичане чудом обыграли «Аякс». Впереди чисто английский финал
Россиянин протащил на себе 18-тонный трактор
«Ювентус» распрощается с главным тренером
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Опубликовано видео из раздевалки «Тоттенхэма» после выхода в финал ЛЧ
Медведева ответила на просьбу общаться по-русски
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Все материалы
Культура
Крылатова качели
Умер Евгений Крылатов — композитор «Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Кот съел осу и обрел популярность в сети
Стример снял на видео бегущих за деньги полуобнаженных моделей и был наказан
Мальчик без ноги станцевал в больнице и прославился
Слепаков высмеял помешанных на диетах женщин
Все материалы
Ценности
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Все материалы
Путешествия
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер
Пассажирский самолет разбился в Азии
Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
«Мисс Вселенную» окрестили полной из-за лишнего килограмма
Проворный кабан обошел семь львов
Ребенок родился с мозгом на лице
Студенткам предложили повысить благосостояние за счет знакомства с «папиком»
Все материалы
Танки от автопроизводителей
Избранное на Моторе: боевая техника от автомобильных компаний
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Новую BMW M8 оставят без вакуумного усилителя тормозов
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Названы заработавшие больше всех на автомобилях в России марки
Все материалы
Дом
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Названа главная опасность жизни в коммуналке
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы