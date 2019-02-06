Испытание США оружия времен холодной войны попало на видео

Американские военные провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Ролик с испытаний опубликован на YouTube-канале Defense Flash News.

Пуск МБР проводился с авиабазы Ванденберг в Калифорнии 5 февраля в 23:01 по времени Западного побережья США (6 февраля в 10:01 по московскому времени). В 2018 году США трижды проводили испытательные пуски Minuteman III, последний состоялся 8 ноября.

Minuteman III стояла на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении Америки. Первые же испытания начались в 1968-м. Семейство трехступенчатых баллистических ракет изначально создавалось для ядерного сдерживания во время холодной войны. В 2008 году сообщалось, что у США всего 450 ракет семейства и они будут использоваться до 2020 года.

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