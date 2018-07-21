В США признали превосходство российского ядерного оружия

Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее китайского и американского. Это обнаружили на портале бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep.

Эксперты выяснили ядерную мощность каждой из атомных бомб и сопоставили их друг с другом. Мощность бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, оказалась соответственно 15 и 21 килотонн. Американская ракета Trident превосходит их почти в четыре раза: ее мощность составляет 100 килотонн. Лучшая северокорейская бомба, отмечает издание, не превышает 250 килотонн, а американская Minuteman III — 475.

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Китайская ракета DF-31 оценивается в 1000 килотонн, в то время как Вашингтон владеет термоядерной бомбой B-53, которая в девять раз мощнее китайской. Однако по информации издания, мощность российских ядерных бомб значительно превосходит своих конкурентов. Так, «Сармат» обладает мощностью 50 тысяч килотонн, а суперторпеда с подлодки «Статус-6» — 100 тысяч килотонн. Таким образом, лучшая российская бомба более чем в десять раз превосходит американские разработки.

19 июля минобороны России впервые показало пуск и полет новейшей крылатой ракеты «Буревестник». Оружие было анонсировано президентом России и представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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