США заморозили десятки проектов ради строительства стены Трампа

Министерство обороны США приостановило 127 различных строительных программ ради того, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов на строительство ограждений на границе с Мексикой. Об этом сообщило CNN со ссылкой на официальное письмо министра обороны Марка Эспера.

Сообщается, что Пентагон урезал расходы как на зарубежные строительные проекты, так и на те, что планировалось реализовывать на территории Соединенных Штатов. Высвобожденные средства будут направлены на строительство 175 миль (281 километр) новых заграждений. Это позволит сократить число военных, которые сейчас проходят службу на границе.

Таким решением возмутились политики из Демократической партии США: по словам сенатора Джека Рида, это не только «ставит под угрозу безопасность американцев», но и является «попыткой администрации президента лишить Конгресс законных полномочий». Демократы пообещали, что будут бороться с таким финансированием стены в суде.

В конце июля Верховный суд США разрешил использование 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство пограничных заграждений. Ранее эти траты были заблокированы нижестоящим судом.

В мае сообщалось, что Пентагон переведет 1,5 миллиарда долларов со своих программ модернизации на строительство стены на границе с Мексикой. Ожидалось, что с помощью этих денег будут построены дополнительные 128 километров пограничного объекта.

Строительство стены на американско-мексиканской границе было одним из основных пунктов программы Трампа на президентских выборах 2016 года. Чтобы перенаправить на это военные расходы, он объявлял в США чрезвычайное положение.

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