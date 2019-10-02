Раскрыто желание Трампа бороться с мигрантами при помощи змей и аллигаторов

Президент США Дональд Трамп предлагал обустроить ров со змеями и аллигаторами на границе с Мексикой. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, подобную идею он выдвигал на совещании в марте. Отмечается, что в частных беседах глава государства в целом достаточно часто говорил об усилении границы рвами с водой и рептилиями для устрашения. Кроме того, он хотел подвести к стене электричество, а по верху сделать острые пики, «которые могут пронзить человеческую плоть», отмечает газета.

Затем Трамп предложил разрешить пограничникам стрелять по ногам мигрантам, которые кидаются камнями. От подобных идей пришлось отступиться, когда ему объяснили, что это незаконно. Впрочем, американский лидер также пытался продвинуть идею стрелять в ноги нелегалам, чтобы их замедлить, но и такое предложение оказалось нелегальным.

The New York Times пишет, что президент кричал на участников совещания. При этом он говорил, что его заставляют выглядеть идиотом, поскольку на обещаниях побороть приток мигрантов он победил на выборах.

В сентябре Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой.

Строительство стены на границе между США и Мексикой было частью предвыборной программы Трампа в 2016 году. Впоследствии он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. 27 июля Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мигрантами, прибывающими в том числе из третьих стран.

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