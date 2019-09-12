США пересмотрели лояльную политику к мигрантам

Верховный суд США разрешил ограничивать предоставление убежища мигрантам, которые не выполнили определенные условия. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение суда снимает препятствия для введения ограничений в получении статуса легального мигранта. Так, беженцы, которые въехали в страну из третьих стран, для получения официального убежища в США должны будут сперва получить отказ от государств, через которые лежал их путь. В качестве примера приводятся жители Сальвадора и Гондураса, которые обязаны сначала запрашивать аналогичный статус в Мексике.

Президент США Дональд Трамп поддержал такое решение. «Большая победа Верховного суда США в ограничении предоставления убежища!» — написал он на своей странице в Twitter.

За май 2019 года американские пограничники арестовали более 130 тысяч человек, явившихся с мексиканской стороны: это на треть больше, чем в прошлом месяце, и самый большой месячный показатель с 2006 года. В Вашингтоне ситуацию с миграцией назвали кризисной.

В конце прошлого года Федеральный суд штата Вашингтон в США отменил указ Трампа о том, что мигранты, бежавшие от преступных банд или домашнего насилия, не могут просить убежища.

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