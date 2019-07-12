Трамп нашел способ узнать гражданство жителей США без переписи населения

Президент США Дональд Трамп нашел способ, как узнать гражданство жителей США без добавления соответствующей графы в бланки переписи населения. Об этом свидетельствует текст указа, распространенный на сайте Белого дома в четверг, 11 июня.

«Бюро переписи пришло к выводу на основании опыта, что административные записи, к которым у него есть доступ, могут позволить определить статус гражданства примерно 90 процентов населения», — заявил глава государства. Он приказал всем управлениям предоставить информацию, запрошенную министерством торговли [отвечает за перепись населения — прим «Ленты.ру»] в максимальном объеме.

В начале июля Верховный суд заблокировал вопрос добавления графы «гражданство» в перепись населения, на котором настаивал американский лидер, из-за недостаточных оснований. По мнению противников этой идеи, включение графы в бланки переписи приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, так как они будут бояться признаться в отсутствии американского гражданства. Трамп пообещал сделать «все необходимое», чтобы завершить эту «важную инициативу».

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно заявлял, что в результате «цепной реакции, когда вслед за одним из иммигрантов в США перебираются его родственники, в страну из других государств переселяются "худшие представители общества"». По его словам, подобное спонсорство должно быть ограничено супругами и несовершеннолетними детьми.

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