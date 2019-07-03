Трамп захотел пересчитать граждан США и потерпел неудачу

Президент США Дональд Трамп отреагировал на отказ Верховного суда добавить графу «гражданство» в бланки для переписи населения 2020 года. Об этом он написал в Twitter.

«Очень грустное время [настало] для Америки, когда [нам] не позволили включить вопрос "Является ли человек гражданином США?" в перепись 2020 года!» — пожаловался глава государства. Он добавил, что попросил министерство торговли и министерство юстиции сделать все необходимое для того, чтобы завершить эту «важную инициативу».

Ранее, пишет The Hill, Верховный суд заблокировал вопрос добавления графы «гражданство» в перепись населения, на котором настаивал американский лидер, из-за недостаточных оснований. По мнению противников этой идеи, включение графы в бланки переписи приведет к тому, что миллионы людей окажутся не подсчитанными, так как они будут бояться признаться в отсутствии американского гражданства.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно заявлял, что в результате «цепной реакции, когда вслед за одним из иммигрантов в США перебираются его родственники, в страну из других государств переселяются "худшие представители общества"». По его словам, подобное спонсорство должно быть ограничено супругами и несовершеннолетними детьми.

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