В Москве подсчитали число приезжих

Количество иностранных арендаторов квартир в Москве выросло на 25 процентов по сравнению с 2018 годом. Из них 59 процентов — представители стран Азии, 27 процентов — европейцы, 14 процентов — граждане США. Об этом говорится в материале агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Риелторы подсчитали съемщиков квартир комфорт-, бизнес- и премиум-класса. Средний ценовой диапазон арендуемого жилья — от 45 до 300 тысяч рублей. Две трети иностранцев на московском рынке снимают квартиры для резидентов компаний в столице, остальные — индивидуальные наниматели.

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Раньше большая часть приезжих граждан арендовала жилье в Центральном и Западном округах Москвы, однако на данный момент востребованы территории Северного, Северо-Восточного и Восточного округов. Это связано с ростом числа бизнес-центров в разных локациях.

Рост числа иностранных граждан в Москве специалисты связывают с российским законодательством, которое, по мнению экспертов, довольно либерально по отношению к гражданам других стран в плане ведения бизнеса, а также с развивающимися дипломатическими отношениями.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает гражданам других стран, имеющим в собственности на территории России жилое помещение, прописывать у себя приезжих.

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