Мигрантам упростят регистрацию в России

Иностранным гражданам, купившим жилье на территории России, решили разрешить регистрировать в нем своих родственников или других земляков. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму российским правительством.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что сейчас иностранные граждане, купившие недвижимость в России, могут сами зарегистрироваться на квадратных метрах. Регистрировать членов семьи разрешается только высококвалифицированным специалистам. По мнению российского правительства, это ограничивает права иностранцев, владеющих недвижимостью в России.

Законопроект предлагает разрешить иностранцам любой профессии, купившим российское жилье, регистрировать в нем не только родственников, но и любых иностранных граждан и лиц без гражданства — коллег, знакомых и так далее. Обязательным условием будет постоянное проживание этих людей по месту регистрации — в противном случае принимающая сторона может быть привлечена за фиктивную регистрацию иностранных граждан.

В начале октября был озвучен экспертный прогноз, согласно которому показатель миграционного прироста по итогам года значительно — до двух раз — превзойдет результаты 2018-го и окажется рекордным за последние 10 лет.

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