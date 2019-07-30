Прописавший у себя тысячи мигрантов россиянин открыл «резиновый» офис

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания в России сотен иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Свердловской области.

По информации ведомства, фиктивные трудовые договоры с мигрантами заключал местный житель, осенью 2018 года уже осужденный по делу о «резиновой квартире» и получивший штраф на 400 тысяч рублей. Несмотря на судебное решение, мужчина продолжил заниматься содействием в постановке приезжих на регистрационный учет, прибегая к незаконным методам. С октября 2018 по май 2019 года он заключил 331 фиктивный трудовой договор с мигрантами.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 Уголовного кодекса России. Ранее он был осужден по части 3 той же статьи УК. Расследование дела находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Резонансное дело о екатеринбургской «резиновой квартире» на тысячи мигрантов получило огласку в середине 2018 года, еще до начала слушаний. Как сообщалось ранее, обвиняемый отказался признавать свою вину, заявляя, что все зарегистрированные в его квартире иностранцы — более девяти тысяч человек — его друзья. В конце сентября 2018 года мужчину признали виновным и присудили ему штраф на сумму 400 тысяч рублей.

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