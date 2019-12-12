В России станет проще прописаться иностранцам. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает гражданам других стран, имеющим в собственности на территории России жилое помещение, прописывать у себя приезжих. Об этом пишет «Парламентская газета».
С инициативой выступило правительство России. Чиновники захотели расширить круг иностранных граждан, которые могут выступить в качестве принимающей стороны для приглашения приезжих.
Сообщается, что порядок учета по месту пребывания иностранных граждан может устанавливаться министерством иностранных дел по согласованию с МВД. Также документ уравнивает в правах и обязанностях постоянно проживающих и временно проживающих иностранцев в части постановки на миграционный учет по месту нахождения.
В октябре в Госдуму внесли законопроект, позволяющий иностранцам, которые купили жилье в России, регистрировать в нем своих родственников или других земляков.