Финляндия ужесточит правила покупки недвижимости россиянами

В начале 2020 года в Финляндии вступят в силу законодательные изменения, существенно усложняющие процесс приобретения квадратных метров в стране нерезидентами Европейского союза и Европейской экономической зоны. Об этом сообщается на сайте финского министерства обороны.

Граждане стран, не входящих в указанные содружества, в том числе россияне, будут вынуждены получать специальное разрешение на покупку недвижимости в Финляндии (за исключением Аландских островов). Документ планируют выдавать в оборонном ведомстве. При этом оформить его можно будет как до, так и после заключения сделки — но не позднее, чем через два месяца.

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«Введение практики получения разрешений не имеет своей целью замедлить или ограничить приобретение финской недвижимости иностранцами, — подчеркивается в сообщении. — Это позволит государству предотвращать покупку в том случае, если она потенциально угрожает безопасности страны».

Осенью 2016 года россиян заподозрили в скупке недвижимости в Финляндии с военными целями. Разгорелся громкий скандал. Спустя три месяца депутат финского парламента Суну Кюмяляйнен заявила, что некоторые сделки по приобретению объектов недвижимости, заключенные с российскими гражданами, могут быть расторгнуты. Речь тогда шла об аннуляции покупок недвижимого имущества, расположенного рядом со стратегически важными объектами.

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