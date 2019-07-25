Финляндия обвинила Россию в воздушном вторжении

Российский самолет нарушил границу Финляндии и несколько минут пробыл в ее воздушном пространстве. К таким выводам пришла пограничная служба страны во время предварительного расследования инцидента, сообщает Yle.

Как отмечается, нарушение произошло еще 17 июля. В тот день «российский государственный самолет» залетел на финскую территорию в районе города Порвоо, который находится в 50 километрах к востоку от Хельсинки.

Сообщается, что это произошло в 9:23 по местному времени. Самолет пролетел в общей сложности около 25 километров в воздушном пространстве Финляндии и покинул его через две минуты — в 9:25. Максимальная глубина вторжения составила около километра.

В результате расследование предложили не продолжать: установить личные данные пилотов оказалось невозможно, поэтому привлечь кого-либо к ответственности не представляется возможным. Какой именно самолет нарушил границу, не уточняется.

23 июля в Южной Корее заявили о нарушении Россией границы страны. Сообщалось, что российский самолет два раза по три минуты находился в южнокорейском воздушном пространстве над Японским морем, а истребители сделали предупредительные выстрелы. В администрации президента страны пригрозили России более жесткими мерами в случае повторения ситуации.

Российские военные в ответ направили военному атташе Южной Кореи ноту в связи с «хулиганским» поведением истребителей его страны. В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

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