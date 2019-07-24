Россия развеяла миф об извинениях перед Южной Кореей

Россия не извинялась перед Южной Кореей за ситуацию с российский самолетом, который якобы нарушил границу. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-атташе российского посольства в Сеуле Дмитрий Банников.

По его словам, южнокорейские СМИ утверждают, что исполняющий обязанности военного атташе якобы заявил, что Москва «выразила глубокое сожаление». «[В подобных сообщениях] много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила», — указал дипломат.

Как отмечается, СМИ со ссылкой на представителя президента Южной Кореи Юн До Хан написали, что Россия передала Минобороны республики сообщение. В нем якобы приносились извинения и говорилось, что инцидент произошел из-за «технической ошибки»: самолет следовал по запланированному маршруту и пересечения границы не должно было быть.

23 июля российские военные направили военному атташе Южной Кореи ноту в связи с «хулиганским» поведением истребителей его страны. В Минобороны России указывали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

연합뉴스 Yonhapnews / YouTube

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Республики Корея заявил о нарушении Россией границы страны. По его данным, российский самолет два раза по три минуты находился в южнокорейском воздушном пространстве над Японским морем, а истребители сделали предупредительные выстрелы. В администрации президента страны пригрозили России более жесткими мерами в случае повторения ситуации.

Опознавательная зона ПВО Южной Кореи частично охватывает район, относящийся к международному воздушному пространству. Россия указывает, что это противоречит международным правилам, и не признает ее.

Также о нарушении своего воздушного пространства заявила Япония, которая считает острова Токто (японское название Такэсима), над которыми якобы прошли самолеты, своей территорией. Власти страны заявили протест России по дипломатическим каналам.

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