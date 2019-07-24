Инцидент с бомбардировщиками России и Южной Кореи посчитали недоразумением

Действия летчиков Южной Кореи в отношении российского самолета следует оценивать как недоразумение. Такое мнение выразили в Госдуме, передает газета «Известия».

В Министерстве обороны России поведение южнокорейских летчиков назвали непрофессиональными маневрами, а также подчеркнули, что их действия были «неадекватными». Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назвал инцидент воздушным хулиганством.

Как пояснил военный эксперт Антон Лавров, опознавательные зоны ПВО (ADIZ), в нарушении которых Южная Корея и обвинила российских летчиков, являются нейтральным воздушным пространством. «Страны, объявляя зону ADIZ, дают понять, что они будут проявлять особый интерес к воздушным судам, вошедшим туда», — отметил он, подчеркнув, что самолеты всех стран могут свободно совершать полеты в этой зоне.

Ранее 23 июля в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. Корейские истребители выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя.

В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

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