Япония вслед за Кореей обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 нарушил воздушное пространство Японии над группой островов Такэсима. Об этом сообщили в японском Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что для перехвата А-50 в небо над островами был поднят японский истребитель. Российский самолет якобы нарушил воздушное пространство страны дважды: в промежутке между 9:09 и 9:12 утра по местному времени (3:09 и 3:12 мск соответственно) и в промежутке между 9:33 и 9:37 утра (3:33 и 3:37 мск соответственно). В это же время в небе находились два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских бомбардировщика H-6, однако они воздушное пространство не нарушали.

Япония заявила протест по дипломатическим каналам как России, так и Южной Корее. Последняя в свою очередь заявляла протест России по поводу полета бомбардировщиков у острова Токто.

Ранее 23 июля в Комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что один из российских самолетов дважды нарушил границу страны, оба раза находясь в ее воздушном пространстве по три минуты. Корейские истребители выпустили в общей сложности 20 сигнальных ракет и произвели около 360 выстрелов в сторону нарушителя.

В Минобороны России указали, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС совершали плановый полет и не нарушали границу страны. При этом южнокорейские F-16 лишь отстрелили тепловые ловушки и улетели, «никакого предупредительного огня не было».

Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова вошли в состав Кореи. Япония считает архипелаг «незаконно оккупированным» и считает его своей территорией, входящей в префектуру Симанэ.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!