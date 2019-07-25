Появились подробности захвата российского танкера на Украине

Задержанный Службой безопасности Украины (СБУ) российский танкер NEYMA зашел в порт Измаил Одесской области на ремонт. Об этом сообщает «Таймер».

По информации издания, правоохранительным органам страны удалось идентифицировать судно по кодам IMO и MMSI — у танкеров под названиями NEYMA и NIKA SPIRIT они совпадают.

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Об инциденте с российским танкером стало известно ранее 25 июля. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. В настоящий момент готовится ходатайство для ареста.

В СБУ заявляют, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере проведен обыск и допрошены члены экипажа.

В МИД России заявили, что если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, указали в министерстве.

В настоящее время в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает арестованных военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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