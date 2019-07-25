Россия прокомментировала захват танкера Украиной

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали задержание российского танкера сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, указали в министерстве.

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Источник добавил, что в данный момент в Москве выясняют детали произошедшего. Как только ситуация станет ясна, российское государство определится с дальнейшими действиями.

О том, что СБУ задержала российский танкер, стало известно ранее 25 июля. На официальной странице ведомства в социальной сети сообщается, что судно задержано за то, что якобы участвовало в задержании украинских моряков в 2018 году.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает арестованных военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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