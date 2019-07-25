Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российский танкер NEYMA. Об этом говорится Facebook-аккаунте ведомства.

Отмечается, что танкер задержан за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. «Вопреки нормам международного морского права военнослужащие пограничных войск ФСБ РФ незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью танкера NEYMA», — говорится в сообщении.

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По данным СБУ, в настоящий момент готовится ходатайство для ареста. В службе также отметили, что в результате действий танкера были захвачены украинские военные корабли и задержаны 24 моряка в ноябре 2018 года.

Сообщается, что танкер под российским флагом зашел в порт Измаила 24 июля. В СБУ заявляют, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере проведен обыск и допрошены члены экипажа.

На сайте «КерчьИНФО» опубликованы фотографии танкера, который в ноябре 2018-го перекрыл проход украинским военным кораблям под арками Крымского моста. Он похож на судно, о задержании которого сообщило СБУ.

В настоящий момент в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.

Киев считает арестованных военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

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