Задержанных в Северной Корее российских моряков покормили

Экипажу рыболовецкого судна, задержанного пограничными службами Северной Кореи, доставили запас воды и продовольствия. Об этом со ссылкой на представителя «Северо-восточной рыболовной компании», которой принадлежит судно, сообщает ТАСС.

17 членов экипажа, двое из которых — граждане Южной Кореи, а остальные — россияне, остаются на задержанном корабле уже неделю. Сообщается, что посольство принимает активные меры по их возвращению.

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Ранее власти Северной Кореи сообщили, что задержанное российское судно и его экипаж вернутся на родину после проверки. Также отмечалось, что российский капитан судна признал факт его захода в территориальные воды страны.

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 россиянами и двумя южнокорейцами на борту было захвачено в ночь на 17 июля. Оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Причиной ареста КНДР называет пересечение границы «зоны военного охранения», которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

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