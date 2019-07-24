Северная Корея рассказала о судьбе задержанного российского судна

Власти Северной Кореи ожидают, что задержанное российское судно и его экипаж вернутся на родину после проверки. Такое заявление сделали в посольстве КНДР в Москве, передает РИА Новости

«Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР (...) С учетом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в РФ», — сказано в приведенном агентством сообщении посольства.

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Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 15 россиянами и двумя южнокорейцами на борту было захвачено в ночь на 17 июля. Оно направлялось из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Причиной ареста КНДР называет пересечение границы «зоны военного охранения», которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

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