Россияне на надувной лодке случайно нарушили границу Финляндии и попались

Двое россиян, сплавлявшихся по озеру Кангасъярви на надувной лодке, нелегально пересекли границу с Финляндией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что российские рыбаки углубились на финскую территорию на 38 метров, однако, когда заметили это, поплыли обратно. Тем не менее местные жители увидели нарушителей и рассказали об этом пограничникам.

Сейчас сотрудники пограничной службы по региону Северная Карелия выясняют обстоятельства произошедшего.

В июле туристы из Санкт-Петербурга, отдыхавшие на яхте в водах Эгейского моря в Турции, случайно заплыли в акваторию Греции. Турецкие пограничники задержали их за незаконное пересечение границы Евросоюза и потребовали полтора миллиона рублей штрафа. Договориться в итоге удалось на 520 тысяч.

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