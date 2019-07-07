Российские туристы случайно заплыли в Грецию и потеряли полмиллиона рублей

Туристы из Санкт-Петербурга 6 июля катались на яхте по водам Эгейского моря, принадлежащим Турции, и случайно заплыли в акваторию Греции. Пограничники задержали их и оштрафовали на 520 тысяч рублей, сообщает «Фонтанка».

Изданию об этом сообщили друзья задержанных россиян. На арендованной яхте с российским капитаном туристы вышли из порта турецкого города Каш и не заметили, как пересекли водную границу с Грецией, приблизившись к острову Кастеллоризо. Всего на судне находились 11 человек, пятеро из них — несовершеннолетние.

Турецкие пограничники задержали их за незаконное пересечение границы Евросоюза. Собеседник издания рассказал, что изначально турки требовали у них полтора миллиона рублей, но в итоге удалось договориться на 520 тысяч. Переговоры длились более семи часов.

В данный момент между Турцией и ЕС действует визовый режим. Визы хотели отменить в 2016 году — это было условием Турции в договоре по миграционному кризису. Однако турецкая сторона не соблюдала свою часть договора, и работы над безвизовым режимом были остановлены.

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