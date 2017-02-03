Турция обвинила Грецию в провокациях в Эгейском море

Анкара обвинила Грецию в том, что та нарушает законы международного права, проводя военные учения в Эгейском море. Об этом сообщает Reuters.

Как заявила Турция, десантирование греческих спецназовцев на остров Кос в рамках маневров нарушает договор от 1947 года, который запрещает проведение учений на этой территории. «Мы призываем нашу страну-соседа Грецию воздержаться от односторонних акций, которые могут вызвать напряженность и идут вразрез с международным правом», — объявил официальный представитель МИД Турции Хусейн Муфтуоглу.

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В свою очередь, греческие военные заявили, что не намерены прекращать учения. Глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Кодзиас обвинил Турцию в попытке перевести внутренний кризис в стране в международный и заявил, что Афины уже предупредили партнеров по НАТО и ЕС, что Анкара «временами может вести себя нервно, что не способствует улучшению двусторонних отношений».

Греческие СМИ связывают учения на Косе с серией нарушений воздушного пространства Греции турецкими самолетами в среду, 1 февраля, которые в Афинах расценили как «ковбойские выходки». Они также связывают резкую реакцию Анкары с отказом греческой стороны выдать восемь турецких солдат, которых подозревают в причастности к неудавшемуся июльскому путчу.

Остров Кос входит в состав архипелага Додеканес. После Второй мировой войны он был передан Греции, при этом оговаривался его демилитаризированный статус. Однако после турецкого вторжения на Кипр в 1974 году Греция начала размещать там вооружения, игнорируя все претензии со стороны Турции. По мнению Афин, Анкара не имеет права заявлять протест, так как не участвовала во Второй мировой войне и, соответственно, не является участником мирного договора с Италией, оговаривающего, помимо всего прочего, статус Додеканесских островов.