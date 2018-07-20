Туристы случайно пересекли украинскую границу и поплатились

Пара из Нидерландов отдыхала в польской части Прикарпатья и пересекла границу Украины, чтобы сделать фотографии. Об этом сообщает польское издание RMF24.

Супруги катались на велосипедах, а затем оставили их и пошли пешком на украинскую территорию ради снимков. Сотрудники польской пограничной службы сразу обнаружили нарушение границы через систему мониторинга и отправились за путешественниками, однако им пришлось ждать еще полчаса, пока любопытные нидерландцы не вернулись из похода.

Позже нарушители сознались, что видели ограждения и предупредительные знаки, но, по их словам, «соблазн сфотографироваться на Украине был сильнее». За нарушение правил им пришлось заплатить штраф в размере 115 евро.

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В мае двух туристов из Франции арестовали за попытку сфотографироваться на мосту в Канаде. Вечером они забрались на мост, соединяющий города Квебек и Леви, чтобы сделать селфи на фоне красивого вида. Спустя несколько минут они были замечены очевидцами, которые вызвали полицию и пожарных.

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