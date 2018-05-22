Селфи стало причиной ареста туристов

В Канаде двух туристов из Франции арестовали за попытку сфотографироваться на мосту. Об этом сообщает CBC News.

Двое французов забрались на мост, соединяющий города Квебек и Леви, вечером 21 мая. Оказалось, что они хотели сделать селфи на фоне красивого вида, однако им помешали.

Спустя несколько минут они были замечены очевидцами, которые вызвали полицию и пожарных. Сотрудники спецслужб попытались снять нарушителей, но те согласились слезть самостоятельно.

После разбирательства полиция отпустили французов.

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В мае в сети появилось видео, на котором запечатлено, как желавший сделать селфи турист из Индии упал с вершины водопада. 24-летний Субрат Наг посещал со своими друзьями водопад Гали Гайдар в Корапуте и хотел сфотографироваться на фоне достопримечательности. Однако во время съемки парень поскользнулся и упал с высоты 15 метров.

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