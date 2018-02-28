Туристы рискнули жизнью и свободой ради селфи с китом

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Туристов из Калифорнии могут арестовать за то, что они погладили кита и сняли это на видео, сообщает Metro.

Лодка американской компании Anchor Charter Boats вплотную приблизилась к серому киту, и экипаж разрешил туристам прикоснуться к животному. Эксперты по защите окружающей среды утверждают, что организаторы экскурсии нарушили федеральный закон, запрещающий подходить к морским млекопитающим ближе, чем на 92 метра. Кит может сильно ударить или убить пассажира взмахом хвоста.

«Я, мягко говоря, потрясен. Это, конечно, вина организаторов. Компания должна быть в курсе, что за такие нарушения она может быть оштрафована на 25 тысяч долларов или потеряет судно», — прокомментировал ситуацию представитель Центра Биологии Стив Джонс. Туристам грозит тюрьма или штраф 10 тысяч долларов.

Капитан лодки Ричард Торнтон выступил в защиту экскурсии в USA Today: «Мы никогда не получали плохие отзывы от туристов. Все были в восторге от дружелюбия китов. Очевидно, такая возможность выпадает только раз в жизни. Серый кит наслаждался нашей компанией так же, как и мы. Мы ничем не нарушили закон» (цитата по Metro).

В феврале жители Чили выцарапали на туше выбросившегося на берег синего кита несколько надписей и вызвали гнев пользователей соцсетей. Инцидент произошел на юге страны в городе Пунта-Аренас. Несколько человек сделали селфи, забравшись верхом на мертвое двадцатиметровое млекопитающее. Кто-то выцарапал ножом на его туше признание в любви к девушке по имени Ана.

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