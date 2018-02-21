Жители Чили выцарапали ножом послания на туше мертвого кита

Жители Чили выцарапали на туше выбросившегося на берег синего кита несколько надписей и вызвали гнев пользователей соцсетей. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел на юге страны в городе Пунта-Аренас. Несколько человек сделали селфи, забравшись верхом на мертвое двадцатиметровое млекопитающее. Кто-то выцарапал ножом на его туше признание в любви к девушке по имени Ана. Также на теле животного видны многочисленные следы.

Двадцатиметрового кита увезли с пляжа по решению местных властей.

Пользователи соцсетей, комментировавшие происшествие, назвали подобное обращение с животным варварским. Комментатор под ником Xieman Hernandez обратился к исписавшим кита соотечественникам с вопросом, как бы они отнеслись, если бы с их телами сделали то же самое.

Синий кит — самое большое животное на Земле. Его длина может достигать 33 метров, а вес — превышать 150 тонн. Животное внесено в Красную книгу и относится к вымирающим видам.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!