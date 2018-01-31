Косатку научили считать и издавать непристойные звуки

Guardian News / YouTube

Ученые научили косатку здороваться, считать до трех и издавать непристойные звуки. Аудиозапись звуков, издаваемых животным, опубликовало издание The Guardian.

По данным «Би-би-си», 16-летняя косатка Вики (Wikie) из французского океанариума в провинции Антиб стала первым представителем вида, способным имитировать человеческую речь. Вики повторяет слова Hello («Здравствуйте»), Bye Bye («Пока-пока»), имя «Эми» и считает до трех по-английски. Однако у кита не всегда получается произносить слова правильно, и иногда она издает звук, который можно сравнить с имитацией испускания газов.

На записи видно, что косатка произносит слова с помощью дыхала — дыхательного отверстия у китообразных. Киты относятся к одним из немногих животных, способных имитировать услышанные звуки.

Косатки — крупнейшие плотоядные дельфиновые киты. Живут в стаях, каждая из которых обладает собственным вокальным диалектом. Он включает в себя как уникальные для данной стаи звуки, так и общие для всех косаток.

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