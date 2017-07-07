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Косатки выгнали отдыхающих из воды в Канаде

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Встреча группы косаток с пловцами у тихоокеанского побережья Канады попала на видео. Ролик разметил в своем аккаунте в Instagram Робин Левейе (Robin Leveille).

По данным газеты Vancouver Sun, инцидент произошел в первые выходные июля в районе морского заповедника Уайтклифф. Три косатки направились к двоим мужчинам, плавающим у берега. В результате отдыхающие были вынуждены быстро выбраться из воды. При этом одно из морских животных практически вплотную подплыло к тому участку суши, где находились люди.

Специалист по китообразным Ланс Барретт-Леннард (Lance Barrett-Lennard) заявил, что на 99,99 процента уверен, что косатки не стали бы набрасываться на пловцов. Эти хищные млекопитающие не проявляют страха перед человеком в естественной среде обитания. Случаев нападения на людей в дикой природе зафиксировано не было. Известны отдельные инциденты с гибелью дрессировщиков в результате атак косаток.

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