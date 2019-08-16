Российская ОПГ отмыла крупнейшую сумму в истории Финляндии

В Финляндии предъявлены обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 миллионов евро российской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщил телеканал Yle.

Махинации осуществлялись с помощью строительной финской компании HTR Talonrakennus Oy. Эстонцы, руководившие этой фирмой, получили обвинения в отмывании криминальных 140 миллионов евро. Сейчас арестованные отрицают вину, утверждая, что деньги якобы предназначались на строительство дорог в Карелии.

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Привлечь российских граждан к ответственности не удалось из-за вопроса юрисдикции. Известно, что центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование дела еще в 2014 году, за это время выявив целую цепочку российских компаний и банков, участвовавших в преступлении.

7 августа еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что странам Евросоюза необходимо принимать больше мер, чтобы не пустить людей, «которые угрожают безопасности Европы или хотят отмыть свои деньги». Она подчеркнула, что ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег.

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