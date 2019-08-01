Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян

В Министерстве иностранных дел Финляндии объяснили, что были вынуждены ужесточить требования к документам на визу для россиян в соответствии с шенгенским соглашением. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, руководитель департамента по работе с прессой МИД Финляндии Веса Хяккинен выразил надежду на то, что нововведения никак не повлияют на количество заявлений на визу от российских туристов.

Отмечается, что в 2018 году 87 процентов всех запросов на шенгенскую визу были из России.

Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Согласно новым правилам, к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств.

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