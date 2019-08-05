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Коммунальщики пообщались с жильцами и нашли тысячи «резиновых» квартир

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Компания «Экология-Новосибирск», занимающаяся сбором и вывозом мусора в регионе, выявила в зоне обслуживания порядка семи тысяч так называемых резиновых квартир. Об этом сообщается на сайте коммунальщиков.

Обнаружить «резиновые» квартиры, в которых массово регистрируются приезжие, компания смогла, собрав и обобщив сведения от жильцов многоквартирных домов. «В наш адрес поступают заявки от граждан о том, что по тому или иному адресу сдается квартира и в ней постоянно меняются жильцы. Подобная информация поступает и в ходе личных приемов граждан», — поясняется в сообщении.

Собранную таким образом информацию в «Экология-Новосибирск» подтвердили, пообщавшись с сотрудниками управляющих компаний и ТСЖ, членами домовых советом и председателями ТОС. В ряде случаев были проведены специальные выездные рейды. По обнаруженным «резиновым» адресам коммунальщики провели перерасчет начислений за вывоз мусора, исходя из фактического количества зарегистрированных жильцов.

Весной 2019-го представители миграционного главка МВД сообщили о почти трехкратном росте числа человек, выявленных и снятых с фиктивного миграционного учета в «резиновых» квартирах. По статистике ведомства, в ряде случаев речь шла о десятках тысяч человек, зарегистрированных по одному и тому же адресу.

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