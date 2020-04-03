Определен популярный в кризис тип московского жилья

В сложившейся в России кризисной ситуации продажи однокомнатных квартир в новостройках Московского региона могут вырасти на 7-10 процентов, составив почти половину спроса. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным экспертов, «однушки» популярны и в настоящее время — в Москве на них приходится 27 процентов предложения нового жилья и 34 процента продаж. В Подмосковье аналогичные показатели — 40 и 46 процентов соответственно. Цены на «однушки» растут: если в области за три года они подорожали на 7 процентов, до 107 тысяч рублей за квадратный метр, то в столице — на 19 процентов, до 207 тысяч рублей за «квадрат».

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Основная категория покупателей компактного жилья — молодые люди и пары без детей, приобретающие квартиру для себя, определили риелторы. 15 процентов клиентов выбирают «однушки» для сдачи в аренду, 5 процентов — с целью дальнейшей перепродажи.

«В нынешней экономической ситуации доля однокомнатных квартир в продажах может вырасти на 7-10 процентов, — предрекают в «ИНКОМ». — Если кризис затянется, то девелоперы задумаются о том, чтобы увеличивать присутствие "однушек" в своих новых проектах. Небольшое по площади жилье было востребовано всегда, однако в сложные финансовые времена его роль на рынке становится еще значительнее».

Ранее в апреле сообщалось, что квартиры в Москве начали дешеветь. С начала 2020 года столичный «квадрат» потерял в цене 2 процента, в настоящее время он стоит 217,5 тысячи рублей. Общая стоимость квартиры в городе уменьшалась на 0,5 процента, до 12,99 миллиона рублей.

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