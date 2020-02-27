Россияне стали чаще снимать жилье

Увеличивающееся в цене жилье заставляет россиян откладывать покупку и делать выбор в пользу долгосрочной аренды: за год к февралю 2020-го интерес граждан к найму жилой недвижимости стал на 68 процентов выше, следует из материалов портала «Авито Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Как отмечают аналитики, тенденция роста спроса на съемные квартиры характерна почти для всех крупнейших городов России. Больше всего увеличение интереса заметно в Ижевске (на треть), Ульяновске (на четверть) и Иркутске (на 18 процентов). При этом стоимость аренды в целом по стране выросла за год на 3,6 процента, до 18,2 тысячи рублей в месяц. Чаще всего россияне интересовались арендой однокомнатных квартир — они в среднем обходятся в 14,9 тысячи рублей в месяц.

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В топ-10 запросов, касающихся аренды, помимо однокомнатных квартир, попали студии и двухкомнатные квартиры, а также дома. В Москве и Санкт-Петербурге, где аренда самая дорогая в стране, квартиры стали за год снимать на 18 и 16 процентов реже соответственно, подсчитали в «Авито».

Ранее в феврале была названа минимальная стоимость аренды квартиры в «старой» Москве — 24 тысячи рублей в месяц. По такой ставке сдается «однушка» площадью 38 квадратных метров, расположенная на втором этаже 18-этажного панельного дома в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

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