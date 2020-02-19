Бедняков в США расселят по элитным квартирам

Власти Нью-Йорка предприняли новые меры по разгрузке социального жилья и контролю роста числа бомжей. Застройщики получат налоговые льготы, если будут размещать в пустующих квартирах малообеспеченные семьи. Об этом сообщает Bloomberg.

Городские власти взяли на себя расходы на аренду нового жилья для бедняков. Однако все желающие должны будут побороться за этот шанс, приняв сначала участие в лотерее доступного жилья. Программа рассчитана на семьи с низким доходом, у которых нет своего дома. Их заселят в пустующие квартиры, расположенные в элитном районе Нью-Йорка.

Представитель департамента по вопросам охраны и развития жилья Мэтью Криган уточнил, что данная программа не рассчитана на бездомных, так как они нуждаются в дополнительных социальных услугах и поддержке государства. Люди из малообеспеченных семей постепенно начнут освобождать места в приютах, куда затем можно будет переселить людей, живших на улице.

Материалы по теме У них все дома Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно

Государственная программа будет затрагивать только те дома, квартиры в которых предназначены для арендаторов со средним уровнем дохода: для одиноких людей, чей заработок не превышает 97 тысяч долларов в год (около шести миллионов рублей) или для семей с совокупным доходом от 125 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). На данный момент в Нью-Йорке имеется около 200 вакантных квартир такого уровня. Почти все они расположены на Манхэттене (Нижний Ист-Сайд), недалеко от центра города. Аренда «однушки» в этом районе колеблется от 1912 до 2717 долларов в месяц (от 128 тысяч до 173 тысяч рублей).

Ранее британец Гарри Редкнапп выкупил здание приюта для бездомных в городе Борнмут (графство Дорсет) и выселил его постояльцев. Застройщик решил снести историческую постройку и возвести на его месте элитный жилой комплекс. Некоторых обитателей приюта сразу переселили, а другим планируют найти новый дом за счет государства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru