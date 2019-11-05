Apple сделает жилье доступным

Компания Apple в течение двух лет выделит 2,5 миллиарда долларов (158,2 миллиарда рублей) на повышение доступности жилья в штате Калифорния, говорится на сайте корпорации.

В Apple озабочены стремительным ростом цен на недвижимость в регионе. Из-за этого, как утверждают в компании, учителя, пожарные, работники скорой помощи и сферы обслуживания все чаще вынуждены покидать район Кремниевой долины (территория в заливе Сан-Франциско, где сосредоточено множество высокотехнологичных компаний). Apple ощущает «высокую гражданскую ответственность» за происходящее, поэтому планирует направить свои средства на строительство доступного жилья и борьбу с бедностью.

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Компания выделила миллиард долларов (63,2 миллиарда рублей) в качестве кредитного фонда на возведение домов, предназначенных для людей с низким и средним достатком. Еще миллиард пойдет на ипотеку для граждан, впервые приобретающих себе жилье. 150 миллионов долларов (9,5 миллиарда рублей) потратят на поддержку новых строительных проектов в Сан-Франциско и его окрестностях, 300 миллионов (19 миллиардов рублей) — на жилую застройку земельных участков корпорации в Сан-Хосе (неофициальная столица Кремниевой долины). Также 50 миллионов долларов (3,2 миллиарда рублей) выделят на помощь бездомным.

Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом назвал такую инициативу беспрецедентной и выразил надежду, что и другие компании последуют примеру Apple.

Высокотехнологичные компании нередко подвергаются критике за то, что их высокооплачиваемые сотрудники вытесняют с рынка жилья средний класс. Цены на недвижимость в отдельных районах штата держатся на рекордном уровне и продолжают расти, поскольку в Калифорнии с 40-миллионным населением строится недостаточное количество домов. В связи с этим в некоторых городах штата особо остро стоит проблема бездомных.

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