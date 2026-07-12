Назван главный конкурент Ле Пен на президентских выборах во Франции

BFMTV: Главным конкурентом Ле Пен на выборах во Франции будет бывший премьер Филипп

Главным конкурентом на президентских выборах во Франции 2027 года для лидера партии Национальное объединение Марин Ле Пен является бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на опросы.

По данным издания, Марин Ле Пен получила бы первое место в первом туре выборов и смогла бы победить всех потенциальных кандидатов во втором.

Среди основных соперников Ле Пен называли представителей левой «Непокоренной Франции» и правоцентристской партии «Республиканцы» Жан-Люка Меланшона и Брюно Ретайо, председателя левоцентристской Place Republique Рафаэля Глюксманна, а также два бывших премьера при президенте Эммануэле Макроне — Габриэля Атталя и Эдуара Филиппа.

«Наименьший разрыв [у Марин Ле Пен] с Эдуаром Филиппом. Согласно этому же опросу, в случае второго тура выиграет Марин Ле Пен, но с небольшим преимуществом: 52 процентов против 48 процентов», — указано в публикации.

Президентские выборы во Франции должны состояться 18 апреля 2027 года. Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов в первом туре, то второй тур пройдет 2 мая. Президент Эммануэль Макрон, находящийся на посту два срока, не имеет права на еще одно переизбрание.

Марин Ле Пен объявила о решении баллотироваться на президентских выборах 7 июля. Это произошло после того, как Апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европейского парламента.