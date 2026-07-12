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13:39, 12 июля 2026Мир

Назван главный конкурент Ле Пен на президентских выборах во Франции

BFMTV: Главным конкурентом Ле Пен на выборах во Франции будет бывший премьер Филипп
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Главным конкурентом на президентских выборах во Франции 2027 года для лидера партии Национальное объединение Марин Ле Пен является бывший премьер-министр страны Эдуар Филипп. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV со ссылкой на опросы.

По данным издания, Марин Ле Пен получила бы первое место в первом туре выборов и смогла бы победить всех потенциальных кандидатов во втором.

Среди основных соперников Ле Пен называли представителей левой «Непокоренной Франции» и правоцентристской партии «Республиканцы» Жан-Люка Меланшона и Брюно Ретайо, председателя левоцентристской Place Republique Рафаэля Глюксманна, а также два бывших премьера при президенте Эммануэле Макроне — Габриэля Атталя и Эдуара Филиппа.

«Наименьший разрыв [у Марин Ле Пен] с Эдуаром Филиппом. Согласно этому же опросу, в случае второго тура выиграет Марин Ле Пен, но с небольшим преимуществом: 52 процентов против 48 процентов», — указано в публикации.

Президентские выборы во Франции должны состояться 18 апреля 2027 года. Если ни один из кандидатов не наберет 50 процентов в первом туре, то второй тур пройдет 2 мая. Президент Эммануэль Макрон, находящийся на посту два срока, не имеет права на еще одно переизбрание.

Марин Ле Пен объявила о решении баллотироваться на президентских выборах 7 июля. Это произошло после того, как Апелляционный суд Парижа смягчил ей приговор по делу о растрате средств Европейского парламента.

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