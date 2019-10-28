Apple выпустила AirPods Pro

Корпорация Apple анонсировала запуск новых наушников AirPods Pro с системой активного шумоподавления. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Наушники получили новую конструкцию с наличием специальных заменяемых насадок в комплекте. Также AirPods Pro имеют защиту от воды и пыли по стандарту IPX4, то есть они способны выдержать попадание под дождь.

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Система активного шумоподавления может не только гасить внешние звуки, но и усиливать их, чтобы пользователь слышал все происходящее вокруг. Переключение режимов работы осуществляется касанием специального датчика на корпусе. С его же помощью можно переключать треки и отвечать на входящие звонки.

С включенной системой шумоподавления наушники проработают 4,5 часа и зарядный кейс обеспечит суммарно более 24 часов работы.

Продажа AirPods Pro начнется 30 октября по цене в 21 тысячу рублей. Предзаказ на наушники открылся 28 октября.

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