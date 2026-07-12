Набравший 299 баллов на ЕГЭ выпускник решился на пересдачу

В Новосибирске выпускник набрал 299 баллов на ЕГЭ и решил пересдать один экзамен

В Новосибирске выпускник школы № 48 Владимир Завражнов набрал на ЕГЭ 299 баллов. Несмотря на это, он решился на пересдачу, пишет издание NGS в Telegram-канале.

Сообщается, что Завражнов получил 100 баллов по информатике и русскому языку. А вот по профильной математике он не смог добрать до высшего результата всего один балл.

Узнав об этом, школьник оспорил результат экзамена, но в конечном итоге ничего не получилось. В результате он решился на пересдачу предмета. Завражнов признался, что и сам ожидал получить 300 баллов в совокупности за все экзамены, но «немножко не срослось».

Ранее набравший 99 баллов по математике на ЕГЭ выпускник Александр Щаницын рассказал о реакции родителей на решение пересдать экзамен. Последние, по его словам, полностью поддержали сына.