Депутат Мосгордумы забаррикадировалась в доме ради спасения пенсионерки

Депутат Московской городской Думы от КПРФ Екатерина Енгалычева забаррикадировалась в доме, чтобы спасти от выселения одинокую пенсионерку. Об этом сообщает Regnum.

В московском поселке Терехове планировали снести частный дом, где около 40 лет проживала Раиса Полотерова. Ее хотели переселить в приют для бездомных, поскольку другой жилплощади женщине так и не выделили.

«Ситуация вопиющая. Около недели назад она (Полотерова — прим. «Ленты.ру») пошла брать выписку из домовой книги, а ей говорят — вы выписаны по суду в сентябре. Хотели снести дом. Мы закрылись с ней в доме, забаррикадировались. Они снесли гараж, сарай и весь забор», — возмутилась депутат.

Енгалычева уже связалась с представителями столичной мэрии. Пока что женщине удалось добиться перерыва в работах на семь дней.

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