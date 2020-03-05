Москве предрекли бум спроса на старое жилье

В 2020 году на вторичном рынке жилья «старой» Москвы (без учета присоединенных территорий) ожидается увеличение числа сделок, как минимум, на 20 процентов. Об этом говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Риелторы предрекают бум спроса на старое жилье из-за активизации консервативных инвесторов — на фоне снижения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, уменьшения доходности банковских депозитов многие держатели крупных накоплений переориентируются на рынок недвижимости. Ожидается, что на «вторичке» столицы доля таких покупателей, равная сейчас 7 процентам, к концу года увеличится до 15 процентов.

С другой стороны, спрос на вторичные квартиры вырастет и со стороны ипотечников — благодаря наблюдающемуся в последние месяцы активному снижению кредитных ставок.

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Эксперты указывают, что увеличение спроса на «вторичку» может привести к сильнейшему дефициту в наиболее востребованной категории неновых объектов — бюджетных однокомнатных квартир. «Прямым результатом роста спроса на рынке вторичного жилья "старой" Москвы станет существенное сокращение объема ликвидного предложения, и так весьма немногочисленного, — предупреждают риелторы. — Самыми востребованными у покупателей вторичными объектами сейчас являются бюджетные однокомнатные квартиры, именно эти лоты порой реализуются с превышением цены предложения и могут стать самым дефицитным товаром в сегменте».

Ранее, в феврале, сообщалось, что спрос на малогабаритные квартиры в Москве с 2010 года вырос более чем в четыре раза. Жилье особого типа — «однушки» площадью до 30 квадратных метров, «двушки» до 41 метра и «трешки» до 55 метров — покупают в основном приезжие, мечтающие закрепиться в столице.

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